Жіноча трагедія Каїна та Авеля? Театр Франка береться за потужну драму Забужко

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у Києві розпочав роботу над новою виставою. В її основу ляже відомий твір української письменниці та літературознавиці Оксани Забужко.

Докладніше про те, яку саме виставу зможуть побачити глядачі столичного театру та чим вона особлива, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Яку виставу вирішили поставити в театрі імені Франка

У театрі поділились, що розпочали роботу над новою виставою.

"Вже незабаром на нашій сцені з'явиться "Калинова сопілка" за твором Оксани Забужко", - розповіли українцям у прес-службі закладу.

Початок робочого процесу (фото: facebook.com/frankotheatre/Julia Weber)

Уточнюється, що за постановку взялась режисер Тіна Єременко-Ворожбіт.

Перші кроки у створенні нової вистави (фото: facebook.com/frankotheatre/Julia Weber)

Поціновувачам театрального мистецтва повідомили, що це буде "напружена психологічна драма із бароковим колоритом".

Планування театральної постановки (фото: facebook.com/frankotheatre/Julia Weber)

"Це історія про темряву, що не може перемогти світло, та про силу правди, яка проривається крізь найгустіший морок", - додали в академічному драматичному театрі.

Публікація театру (скриншот: facebook.com/frankotheatre)

Варто зазначити, що про дату прем'єри наразі не повідомляють. Проте стежити за розкладом вистав театру Франка можна за допомогою онлайн-афіші.

Чим особлива повість Забужко про калинову сопілку

Повість Забужко під назвою "Казка про калинову сопілку" було опубліковано вперше у 2000 році.

Вона перекладалась різними мовами (польською, чеською, фарсі) та з успіхом виставлялася на театральних сценах в Україні й за кордоном.

Повість Забужко лягла в основу театральної вистави (фото: facebook.com/frankotheatre/Julia Weber)

В основу твору покладено народну "Казку про дивну сопілку", мотив та основа сюжету якої пов'язані з перетворенням людини - живої душі - на дерево.

У своїй повісті Забужко:

досліджує "вічні" питання, які споконвіку хвилюють людину (звідки проростає зло в нашій душі, чи можна зупинити злочин і гріх, розпізнавши його в зародку);

розповідає "жіночу" версію легенди про Каїна та Авеля (коли одна сестра вбиває іншу).

"Це - повість-притча, повість-міф, повість-метафора, виконана у "прафольклорному" річищі із використанням величезного фольклорного матеріалу", - вважає літературознавець Ярослав Голобородько.