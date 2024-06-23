Жінку, яка пошкодила могили військових в Києві, відправили в психлікарню

Жінку, яка пошкодила могили загиблих військових на території Аскольдової могили в Києві, відправили на два місяці в психіатричну лікарню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Як розповіло джерело РБК-Україна, 60-річна жінка перебуватиме 60 днів у спеціалізованому закладі в Глевасі. Вона перебуватиме в умовах, які виключають її небезпечну поведінку, додало джерело.
Як відомо, жінці повідомили про підозру за фактом наруги над могилами захисників України з хуліганських мотивів - ч. 3 ст. 297 КК України. Санкція статті - від обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років до позбавлення волі від чотирьох до семи років.
Днями стало відомо про наругу над могилами загиблих військовослужбовців Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пільщикова ("Джус") та Павла Петриченка на Аскольдовій могилі в Києві.
Як з'ясували правоохоронці, наругу скоїла 60-річна жінка. Вона побила могили палицею, зірвала та поламала пам’ятні таблички, а також розбила лампадки. Свої мотиви жінка пояснити не змогла, її затримали та відправили на судово-медичну експертизу.
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