Жінку, яка пошкодила могили військових в Києві, відправили в психлікарню

Як розповіло джерело РБК-Україна, 60-річна жінка перебуватиме 60 днів у спеціалізованому закладі в Глевасі. Вона перебуватиме в умовах, які виключають її небезпечну поведінку, додало джерело.

Як відомо, жінці повідомили про підозру за фактом наруги над могилами захисників України з хуліганських мотивів - ч. 3 ст. 297 КК України. Санкція статті - від обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років до позбавлення волі від чотирьох до семи років.