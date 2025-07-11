Жінка схудла на 25 кг та "помолодшала на 10 років" без жироспалюючих уколів: ось її секрет

Мама двох дітей розповіла, як їй вдалося повернути час на десятиліття назад, відмовившись від шкідливих звичок та схуднути . Тепер вона почувається неймовірно, демонструючи своє тіло в бікіні.

Як жінці вдалося схуднути на 25 кілограмів та стати молодшою на вигляд, розповідає РБК-Україна з посиланням на Mirror.

Історія схуднення Ліндсі Келлі

45-річна Ліндсі Келлі з Болтона раніше проводила літо, поглинаючи жирні страви на винос, і могла "легко випити пляшку червоного" або навіть дві - за вихідні. Але після зміни способу життя вона вразила друзів та родину своєю трансформацією: люди кажуть їй, що вона "виглядає на 10 років молодшою".

Так виглядала Ліндсі до схуднення (Скриншот)

"Я не могла піднятися сходами, не задихаючись", - зізнається Ліндсі.

Переломний момент настав, коли її вага досягла 83 кілограмів.

До трансформації Ліндсі розповідає, що відчувала себе на десятиліття старшою за свій вік.

"Я скинула майже 25 кілограмів, відчуваючи себе на 70 років - у мене не було енергії рухатися", - каже вона.

"Я обожнювала накладати собі повну тарілку і з задоволенням їла принаймні один кебаб з картоплею фрі або KFC щотижня. Я легко могла випити пляшку червоного вина або кілька джин-тоніків у п'ятницю та суботу. Я соромилася свого здоров'я і ледь могла гратися зі своїм сином", - згадує жінка.

Сповнена рішучості почуватися краще, вона записалася до спортзалу і почала піднімати ваги чотири-п'ять разів на тиждень.

Так виглядає Ліндсі після схуднення (Скриншот)

Поради Ліндсі, як схуднути без уколів

Ліндсі наполягає, що підтримувати форму не так складно, як здається. Її золоті правила включають: