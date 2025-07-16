Жінка позбавилась зморшок і схудла майже на 10 кг за 30 днів: на якій дієті вона була

30-річна Яніс Луїзе Роча Лейтес стверджує, що всі її зморшки зникли за 30 днів, вона скинула 9 кілограмів і навіть завагітніла після того, як перейшла на надзвичайну дієту.

Що саме їла жінка та як їй вдалося схуднути, пояснює РБК-Україна з посиланням на Mirror.

Історія схуднення жінки

Луїзе розповідає, що до зміни харчування вона "не почувалася собою", страждала від "дрібних червоних цяток" на шкірі, браку енергії та випадіння волосся.

Тоді жінка вирішила спробувати хижу дієту (carnivore diet) - безвуглеводний раціон, що складається виключно з продуктів тваринного походження.

Вона провела 30-денне "очищення", споживаючи лише м'ясо, сіль і воду. За її словами, вона скинула 9 кілограмів, її шкіра очистилася, а менструальний цикл нормалізувався. Вона навіть вважає, що дієта допомогла їй завагітніти в січні цього року.

Яніс Луїзе все ще дотримується дієти, але включила фрукти та деякі вуглеводи під час вагітності - і планує познайомити свою дитину з хижою дієтою.

"Моя шкіра очистилася. Раніше у мене були нібито плями - маленькі червоні цятки. Моє обличчя набрякало. Мої зморшки зникли. Здавалося, ніби мені зробили ботокс. Ця дієта допомогла мені завагітніти. Це відчуття, ніби ти біохакаєш своє тіло", - розповіла Яніс Луїзе, яка працює візажистом.

Результати схуднення Луїзе (Скриншот)

Що саме зараз їсть жінка

Яніс Луїзе з'їдає 300 г м'яса на день - зазвичай вона віддає перевагу червоному м'ясу, але змінює його на курку та свинину.

На сніданок вона їсть яєчню з м'ясом, іноді кістковий бульйон, а на пізній обід – смажене м'ясо.

"Я завжди відчувала, що щось не так з овочами. Хоча вони були органічними, я завжди відчувала здуття живота", - сказала вона.

"Ця дієта допомагає боротися з тягою до їжі, я була великою ласункою, але більше ні. Я почуваюся абсолютно новою людиною", - зауважила вона.