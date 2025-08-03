Жінка в лікарні: на озері під Харковом скутер влетів у "таблетку"

На водоймі під Харковом сталася трагічна ситуація. Гідроцикл врізався в надувний матрац, внаслідок чого постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, 2 серпня на озері в селищі Безлюдівка (Харківський район) сталося зіткнення прогулянкового гідроциклу з надувним матрацом для катання на воді, який був приєднаний до іншого водного скутера.

Внаслідок інциденту пасажирка так званої гумової "таблетки" 1992 року народження була доставлена до лікарні. Вона була у важкому стані.

Наразі відомо, що поліція встановила водіїв двох скутерів. Це були чоловіки 1995 року народження. Їх направили на освідування. Крім того, правоохоронці вилучили два скутери та матрац для катання.

"Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Також у поліції додали, що наразі встановлюються свідки та очевидці події.