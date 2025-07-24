Жінка хотіла підірвати кафе у центрі Києва в годину пік: деталі зірваного теракту від СБУ

Служба безпеки України зірвала спробу влаштувати теракт у самому центрі Києва. Ввечері 23 липня спецслужба затримала жінку, яка намагалася підірвати столичне кафе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як проінформували в СБУ, жінка хотіла закласти у кав’ярні два саморобних вибухових пристрої загальною потужністю близько 1,5 кілограма у тротиловому еквіваленті. А потім російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва пристрої у вечерню годину-пік, щоб вбити максимальну кількість людей.

"Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку "на гарячому", коли вона зайшла в кафе із захованими в сумку СВП", - повідомили у відомстві.

Як встановило слідство, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під "чужим прапором", переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання української спецслужби.

"Задокументовано, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця запланованого теракту, де мала залишити вибухівку", - йдеться у повідомленні.

СБУ вилучила в затриманої мобільний телефон із доказами її зв’язків із окупантами. Зараз встановлюється, як саме вона отримала вибухівку. Вирішується питання про правову кваліфікацію її дій.

Служба безпеки наголосила, що ніколи не вербує осіб телефоном, не ставить сумнівних завдань та діє виключно у межах закону. Якщо вам надходять підозрілі звернення нібито від СБУ - звертайтесь на гарячу лінію 0 800 501 482 або у чат-бот "Спали ФСБшника" t.me/spaly_fsb_bot.

Фото: СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала теракт у центр Києва (t.me/SBUkr)