Жилой комплекс «TRIIINITY» — это стиль жизни, где ваш дом, ваши чувства и вы на первом месте.

Международная девелоперская компания SEVEN HILLS работает на украинском рынке недвижимости уже 15 лет. И благодаря опыту реализации масштабных проектов не только в Украине, но и по всему миру, получила статус надежного партнера и застройщика.

Образцовыми проектами компании стали комплексы Park Avenue и Park Avenue VIP. Они признаны лучшими жилыми комплексами Восточной Европы и Азии 2016-го и 2018-го годов по мнению жюри EEA Real Estate Forum & Project Awards. Также команда Seven Hills получила ряд профессиональных наград, как за качество воплощенных проектов, так и за высококлассный сервис.

«TRIIINITY — это третий проект в украинском портфолио девелоперской группы SEVEN HILLS. Основой для создания концепции стали три ключевых элемента, которые создают гармонию: ваш дом, ваши чувства и вы», — говорит генеральный директор компании Наталья Дивеева.

Жилой комплекс «TRIIINITY» строится в самом сердце Киева — на Печерске. Всего в нескольких минутах от центра, на пересечении двух улиц — Иоанна Павла II и Василия Тютюнника. Идеальное расположение для тех, кто хочет быть в эпицентре культурной и деловой жизни столицы.

И пока внешне окружает бурная жизнь центра города, в самом комплексе высшей ценностью станет уют и комфорт жителей. На три дома комплекса предусмотрено всего 400 квартир премиум сегмента и почти 600 машиномест на двухуровневом подземном паркинге. Коммерческие помещения расположены на внешней части комплекса, чтобы внутренний двор оставался исключительно для жителей.

«Многолетний успешный опыт предыдущих проектов, таких как PARK AVENUE и PARK AVENUE VIP, и желание слушать и слышать клиентов, позволяет воплотить в проекте TRIIINITY, наиболее востребованы характеристики и качества, ожидаемые на рынке недвижимости премиального уровня. Безусловно, основой всего является надежность и стабильность», — комментирует коммерческий директор компании Владислав Максимяк.

Все взятые на себя обязательства, девелоперская группа SEVEN HILLS качественно выполняет с 2006 года. Стоит отметить, что все договоренности компании были выполнены в срок, на всех этапах реализации проектов PARK AVENUE и PARK AVENUE VIP. Проект TRIIINITY не исключение, а качественное продолжение успешной истории девелопера.

Современный комплекс олицетворяет триединство стиля, технологий и природы. Поэтому цифра «ІІІ», как основа концепции, выбрана неслучайно. И с этого места немного подробнее.

Третий проект, три дома и три материала, которые были выбраны для проекта: камень, розовое золото и седое дерево. Такие дизайнерские акценты лучше всего способны подчеркнуть триединство стиля, что отражено в каждом элементе проекта.

На закрытом дворе предусмотрены технологические интерактивные площадки для детей, а для взрослых — спортивные площадки, беговые дорожки и зоны отдыха вместе с уютной кофейней.

Также для увеличения внутренней инфраструктуры запланированы две террасы общего пользования. Здесь будет предусмотрена зона барбекю, летний кинотеатр и место для отдыха. Все это на высотных этажах, чтобы резиденты комплекса имели возможность наслаждаться потрясающим видом на центр города.

Дополнительно на крыше предусмотрено отдельное помещение с панорамой города, которое можно использовать, как конференц-зал для деловых встреч или для проведения вечеринок.

Проект «TRIIINITY» уже взял старт: получена вся разрешительная документация и начаты работы на площадке.

Жилой комплекс «TRIIINITY» — это стиль жизни, где ваш дом, ваши чувства и вы на первом месте.