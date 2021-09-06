Эксперты прогнозируют подорожание на первичном рынке недвижимости на 5-10% до конца года

До конца года стоимость жилья на первичном рынке может вырасти на 5-10%, а на вторичном - до 7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

Юрий Пита, президент АСНУ, отметил, что, начиная с июля, количество инвестиционных сделок на первичном и вторичном рынках сократилось почти на 25%. Несмотря на ожидаемое осеннее оживление на рынке жилой недвижимости, ценовая ситуация будет достаточно стабильной.

"Рост цен будет иметь более инерционный характер, преимущественно вследствие активности покупателей, которые будут вкладываться в жилье сугубо с инвестиционной целью. Однако, ресурс потенциальных покупателей уже почти исчерпался. В Украине лишь 7-8% граждан могут позволить себе покупку жилья за наличные средства, по программам ипотеки или рассрочки. Такое ограниченное количество потенциальных покупателей является самым главным фактором сдерживания роста цен", - подчеркнул эксперт.

Он сообщил, что на первичном рынке недвижимости крупнейших городов Украины - Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова - с начала года стоимость квартир выросла на 18-20%. Зато в других областных центрах, таких как Винница, Ивано-Франковск, Ровно - подорожание составляло до 15%.

До конца года ожидается, что жилье от застройщиков может прибавить в цене от 5% до 10% в зависимости от региона, локации, рекреационных и инфраструктурных возможностей для будущих жильцов.

"Первичный рынок интересует более 80% всех инвесторов, которые пытаются сохранить и приумножить свои средства, вкладывая их в недвижимое имущество. В течение 2021 года более чем две трети всех инвестиционных сделок пришлись на 1-2-комнатные квартиры площадью до 60 кв.м на начальных стадиях строительства, почти на “стартовой” цене продажи. Вложение средств в начале строительства, несмотря на имеющиеся риски, что дом не будет возведен вовремя, мотивированно тем, что за 1,5-2 года стоимость приобретенной квартиры станет дороже минимум на 30%", - подчеркнул глава Ассоциации.

Опираясь на официальные данные, за первое полугодие капитальные инвестиции операций с недвижимым имуществом превысили 9 млрд грн. По данным АСНУ, более 70% (более чем 6 млрд грн), касаются первичного рынка.