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После жестокого убийства учителя Франция намерена выслать более 200 иностранцев

Автор: Артур Родивилов

Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен собрал на видеоконференцию префектов и потребовал активизировать высылку 231 человека, подозреваемых в радикальном исламизме. Также чиновник намерен поднять вопрос об ужесточении правил для предоставления политического убежища.

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Об этом сообщает Europe 1.

Кандидаты на высылку выбраны пока только среди нелегальных иммигрантов, пребывающих на французской территории без документов и без надежды их когда-нибудь получить.

180 человек сидят в тюрьмах, еще 51 человек должен быть задержан в ближайшее время.

Напомним, 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорине к западу от Парижа молодой человек отрубил голову школьному учителю истории, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo.

Преступник был застрелен сотрудниками полиции. Учителя убил 18-летний житель Москвы чеченского происхождения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее "исламским терактом". Полиция провела задержания по делу об убийстве.

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