Жестокое убийство ребенка в Харькове: подозреваемую арестовали на два месяца без залога

Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

Подозреваемая опровергала информацию о том, что убила 13-летнюю девочку

Женщину, которую задержали по делу жестокого убийства ребенка в Харькове, суд арестовал на два месяца без права на внесение залога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, в ходе судебного заседания, женщина перекрикивала судью. Она опровергала информацию о том, что расправилась с 13-летней девочкой.

"Дочь у меня не Кристина, а Ева зовут, чтоб вы знали. Есть вопросы? Нет. А скоро будет Адам. Все в порядке. За дочь я проливаю кровь свою и вашу", - заявила женщина.

Суд избрал жительнице поселка Подворки меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство малолетнего ребенка"). В случае, если вина матери будет доказана, ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, утром в четверг, 30 апреля, в Харькове на улице Полтавский шлях нашли обнаженную женщину, которая одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная голова ребенка. Позже стало известно, что это была ее 13-летняя дочь.

Кроме того, подозреваемым в покушении на депутата Киевской областной рады Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его ребенок, грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.