Жестокое обращение с животными: ВР рекомендуют доработать закон об ответственности

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховной раде рекомендуют доработать закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Соответствующий законопроект №2351 рекомендуется направить на повторное второе чтение.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Глава комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко отметил, что к данному законопроекту поступили дополнительные замечания.

"Комитет по вопросам правоохранительной деятельности настаивает на необходимости разделения данного проекта на две части: основную, которой вносятся изменения в ряд законов, и ту, что касается внесения изменений в кодексы. Комитет принял решение рекомендовать Раде направить законопроект на доработку с последующим представлением на повторное второе чтение", - указано в сообщении.

Документ предлагает запретить истребление с целью регулирования численности бездомных животных, бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных. Кроме того, запрещается попрошайничество с бездомными, домашними и дикими животными.

Напомним, в начале февраля Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2351, за него проголосовали 318 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2018 года парламент 8 созыва провалил законопроект №6598, которым предлагалась уголовная ответственность за жестокое обращение с бездомными животными.