Жестокое обращение с животными: Раде рекомендуют принять доработанный закон

Верховной раде рекомендуют принять доработанный закон о противодействии жестокому обращению с животными. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования предоставил соответствующую рекомендацию по законопроекту №2351.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
"Комитет решил рекомендовать Верховной раде принять законопроект в целом с учетом поправок и предложений, поддержанных комитетом во время его рассмотрения", - указано в сообщении.
Отметим, закон запрещает истребление для регулирования численности бездомных животных, бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных. Кроме того, запрещается попрошайничество с бездомными, домашними и дикими животными.
Ранее комитет по вопросам правоохранительной деятельности настаивал на разделении данного проекта на две части: основную, которой вносятся изменения в ряд законов, и ту, что касается внесения изменений в кодексы. В связи с чем профильный комитет рекомендовал ВР отправить документ на повторное второе чтение.
Напомним, в начале февраля парламент направил этот закон на повторное второе чтение в комитет.
Как писало РБК-Украина, в начале февраля прошлого года Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2351, за него проголосовали 318 парламентариев.