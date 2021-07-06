Жестокое обращение с животными: Раде рекомендуют принять доработанный закон

Верховной раде рекомендуют принять доработанный закон о противодействии жестокому обращению с животными. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования предоставил соответствующую рекомендацию по законопроекту №2351.

"Комитет решил рекомендовать Верховной раде принять законопроект в целом с учетом поправок и предложений, поддержанных комитетом во время его рассмотрения", - указано в сообщении.

Отметим, закон запрещает истребление для регулирования численности бездомных животных, бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных. Кроме того, запрещается попрошайничество с бездомными, домашними и дикими животными.

Ранее комитет по вопросам правоохранительной деятельности настаивал на разделении данного проекта на две части: основную, которой вносятся изменения в ряд законов, и ту, что касается внесения изменений в кодексы. В связи с чем профильный комитет рекомендовал ВР отправить документ на повторное второе чтение.