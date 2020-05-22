Жертвами расстрела в Житомирской области стали добровольцы АТО

Семь человек, которых расстреляли в Житомирской области, были добровольцами АТО. Самому младшему из них было 30 лет.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель пресс-службы полиции Житомирской области Алла Ващенко.

Также она сообщила, что самому старшему из погибших было 60 лет.

"Погибли на месте происшествия семь человек. Да, это было все добровольцы АТО. Самый молодой 1990 года, самый старший 1960-го года", - заявила Ващенко.

Напомним, на берегу ставка, неподалеку от села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания киевлян. Один из них, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал стрелять. В результате он убил 7 человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

В связи с этим, начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли. Мужчина будет направлен на судебно психиатрическую экспертизу.