Жертвами коронавируса за сутки во Франции стали более 1300 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, из-за коронавируса умерли 884 людей в домах престарелых

Число жертв коронавируса во Франции за сутки выросло сразу на 1355. Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает France24.

В частности, из-за коронавируса умерли 884 людей в домах престарелых и других учреждениях ухода за пожилыми людьми. Также во Франции от коронавируса умер 471 человек.

"Во Франции мы сталкиваемся с исключительной эпидемией с беспрецедентным влиянием на здоровье населения", - сказал Саломон.

Как отмечается, всего в Франции умерли 5 387 человек.

Напомним, во Франции десять пациентов дали свое согласие на исследование препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Лекарственный препарат был сделан на основе гемоглобина морских червей и способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека.

Кроме того, Соединенные Штаты могут получить вакцину от коронавируса COVID-19 до следующего сезона заболевания, то есть до весны 2021 года. Сейчас разные вакцины находятся в первой фазе тестирования.