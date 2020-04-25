Жертвами коронавируса стали более 200 тысяч жителей планеты

Количество умерших от коронавируса в мире превысило 200 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Центра системных наук и инженерии Университета Хопкинса.

По данным университета, по состоянию на 25 апреля в мире зафиксированы 201 502 летальных случая, связанных с заболеванием коронавирусом. Наибольшее количество умерших в Соединенных Штатах (53 070), Италии (26 384), Испании (22 902), Франции (22 614) и Британии (20 319).

При этом общее количество подтвержденных случаев коронавируса по состоянию на сегодня составляет 2 868 539. Среди лидеров по заболеваемости коронавирусом США (924 865), Испания (223 759), Италия (195 351), Франция (159 952) и Германия (155 782).

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии зафиксировано уже более 20 тысяч летальных случаев коронавируса. Общее количество зараженных коронавирусом в Великобритании составляет почти 150 тысяч.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 25 апреля в мире было зафиксировано более 2,8 млн случаев коронавируса. При этом было известно о более 800 тысяч выздоровевших от коронавирусной инфекции.