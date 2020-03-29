Жертвами коронавируса в мире стали более 30 тысяч человек

Количество летальных случаев коронавируса в мире сегодня превысило 30 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Университета Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19.

Так, по состоянию на утро 29 марта жертвами коронавируса стали 30 852 жителя планеты. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии - 10 023, Испании - 5 928, а также в Китае - 3 182.

Кроме того, в мире подтвердили уже 665 164 случая заражения коронавирусом, из них 124 665 - в Соединенных Штатах Америки, 92 472 - в Италии, 82 057 - Китай, 73 235 - Испания и 57 695 - Германия.

Выздороветь от заболевания COVID-19 по состоянию на сегодняшнее утро удалось уже 140 225 лицам.

Напомним, ранее сообщалось, что в США количество смертей от коронавируса превысило 2 тысячи. Количество подтвержденных случаев в США составляло 117 688.

Также РБК-Украина писало, что в США впервые зафиксировали смерть младенца от коронавируса. Ребенок, которому еще не исполнился год, умер от COVID-19 в Чикаго. Сейчас проводится расследование, чтобы установить точную причину смерти.