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Жертвами коронавируса в Китае стали 490 человек

Новости » В мире     05.02.2020 - 08:11
Жертвами коронавируса в Китае стали 490 человек
Иллюстративное фото (pxhere.com)

За последние сутки погибло 65 человек

По состоянию на 5 февраля в Китае количество заразившихся коронавирусом 2019-nCov, составляет 24 324 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За последние сутки погибло 65 человек. Общее количество погибших - 490 человек.

В больницах находится 185 тысяч человек, у которых есть подозрение на коронавирус.

Напомним, по данным ВОЗ на 4 февраля, в Китае подтвержден 20 471 случай заболевания 2019-nCov. Подозрения на коронавирус обнаружены в еще 23 214 человек. В тяжелом состоянии находятся 2 788 пациентов. Всего от заболевания скончались 425 человек, в основном пожилых людей с наличием одного или двух хронических заболеваний. При этом более 680 человек выздоровели.

За пределами Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах: в Таиланде (25), Сингапуре (24), Японии (21), Южной Кореи (16), Австралии (13), Германии (12), США (11), Малайзии (10), В'вьетнаме (10), Франции (6), ОАЭ (5), Канаде (4), Индии (3), на Филиппинах (3), по 2 человека - на Филиппинах, в Италии, в России и Великобритании, по 1 - в Камбодже, Непале, на Шри-Ланке, в Бельгии, Финляндии, Испании и Швеции.

По заявлению Всемирной организации здравоохранения, медицинские маски не защищают от коронавируса, однако они способны снизить риск заражения. Одевать его рекомендуется только в тех случаях, когда в наличии респираторные симптомы (кашель или чихание), позволяющие подозревать наличие 2019-nCoV, или же когда необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован этим коронавирусом.

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