Жертвами ДТП с автобусом в Казахстане стали более 10 человек

Фото: ДТП с автобусом в Казахстане (tengrinews.kz)

Еще почти 30 человек получили ранения

В результате опрокидывания пассажирского автобуса на автодороге Алматы-Ташкент в Казахстане погибли 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание zakon.kz.

Как сообщается, в субботу, 20 апреля, на автодороге Алматы-Ташкент произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком, который стоял вдоль дороги. Водитель пассажирского автобуса, который следовал за автомобилем, пытаясь избежать столкновения совершил маневр, повлекший опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии 8 человек погибли на месте, еще 32 человека были доставлены в больницу с ранениями различной тяжести. В больнице от полученных травм умерли еще 3 человека.

Отмечается, что по факту инцидента открыто досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 Уголовного кодекса Казахстана.

Напомним, ранее в центре словацкой столицы Братиславы столкнулись троллейбус и автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 12 человек. Ущерб от аварии оценивается в 50 тыс. евро.

Как писало РБК-Украина, на севере Венгрии перевернулся автобус с украинскими номерами, в результате чего пострадали 14 человек. Авария произошла 11 августа в местности Ноград на границе со Словакией. Автобус двигался по 51 магистрали, вылетел с дороги и перевернулся на крышу.