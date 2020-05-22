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У жертв расстрела в Житомирской области тоже было оружие, - полиция

Новости » Происшествия     22.05.2020 - 16:45
У жертв расстрела в Житомирской области тоже было оружие, - полиция
Фото: место расстрела в Житомирской области (zt.npu.gov.ua)

На месте расстрела нашли пять единиц оружия

На месте расстрела в Житомирской области полиция изъяла пять единиц оружия, которое принадлежало участникам конфликта. Уже опрошены очевидцы, принимаются дальнейшие меры.

Об этом говорится в сообщении полиции Житомирской области.

В полиции уточнили, на отдых на пруд возле села Новоселица приехали восемь мужчин, которые были знакомы с арендатором и поддерживали приятельские отношения.

Конфликт возник между тремя мужчинами после употребления алкоголя: один из них - арендатор, двое - отдыхающие.

"В ходе конфликта подозреваемый убил двух мужчин, с которыми выпивал, потом пошел к другому домику, где находились еще шесть гостей. Там от его выстрелов погибли пять человек. Одному участнику удалось убежать в село, откуда он и сообщил о происшествии полицейским", - говорится в сообщении.

Фото: место расстрела в Житомирской области (zt.npu.gov.ua)

В настоящее время установлены личности погибших: это - добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29-ти до 50-ти лет. Среди погибших - трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, находившихся на выходных после возвращения из ООС.

"Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам события. Среди изъятого оружия - охотничье ружье, из которого стрелял арендатор пруда", - отметили в полиции.

Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, опрошены очевидцев происшествия, проводятся другие следственные мероприятия. Продолжается дальнейшее выяснение обстоятельств.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генпрокурора взял на контроль дело о массовом расстреле в Житомирской области.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина руководитель пресс-службы местной полиции Алла Ващенко сообщила, что предварительной причиной трагедии стал алкоголь. Полиция сопоставляет показания, чтобы понять мотив задержанного, однако уже пришла к выводу, что конфликт возник на почве злоупотребления спиртным.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Житомироружиерасстрел
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