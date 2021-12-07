Жертв уже 13. Вновь увеличилось количество погибших в ДТП под Черниговом

Количество погибших в ДТП с участием грузовика и маршрутки, что произошло возле села Брусилов (Черниговская область), снова возросло. Жертв уже 13.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"ДТП с грузовиком возле села. Брусилов Черниговской области на трассе N-27 Чернигов-Гремяч ранее погибли 13 человек и 6 человек получили ранения. Информация является актуальной", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий аварии с ГСЧС привлечено 30 человек и 13 человек техники.