У жены двоюродного брата Елизаветы ІІ обнаружили тромбоз, ее вакцинировали AstraZeneca

У супруги двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II принцессы Кентской Марии Кристины фон Рейбниц обнаружили тромбоз. Ее вакцинировали препаратом AstraZeneca.
По информации газеты, 76-летняя супруга двоюродного брата королевы получила инъекции вакцины в начале года. Спустя какое-то время состояние здоровья принцессы начало вызывать обеспокоенность у врачей, которые диагностировали тромбоз.
Отмечается, что прямой связи между вакцинацией и появлением тромбов установить не удалось. Уже более месяца Рейбниц находится на домашнем лечении. Ее официальный представитель отказался комментировать состояние здоровья принцессы.
Как писало РБК-Украина, в начале января королева Великобритании Елизавета II получила прививку от COVID-19.
Напомним также, Европейское агентство лекарственных средств уточнило данные о риске тромбоза при вакцинации препаратом AstraZeneca. Такой побочный эффект может возникнуть у одного человека из 100 тысяч вакцинированных.