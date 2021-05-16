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У жены двоюродного брата Елизаветы ІІ обнаружили тромбоз, ее вакцинировали AstraZeneca

Автор: Юлия Струк

У супруги двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II принцессы Кентской Марии Кристины фон Рейбниц обнаружили тромбоз. Ее вакцинировали препаратом AstraZeneca.

Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на близкий к принцессе источник.

По информации газеты, 76-летняя супруга двоюродного брата королевы получила инъекции вакцины в начале года. Спустя какое-то время состояние здоровья принцессы начало вызывать обеспокоенность у врачей, которые диагностировали тромбоз.

Отмечается, что прямой связи между вакцинацией и появлением тромбов установить не удалось. Уже более месяца Рейбниц находится на домашнем лечении. Ее официальный представитель отказался комментировать состояние здоровья принцессы.

Как писало РБК-Украина, в начале января королева Великобритании Елизавета II получила прививку от COVID-19.

Напомним также, Европейское агентство лекарственных средств уточнило данные о риске тромбоза при вакцинации препаратом AstraZeneca. Такой побочный эффект может возникнуть у одного человека из 100 тысяч вакцинированных.

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