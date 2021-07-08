Жену убитого президента Гаити доставили в США

Жену убитого президента Гаити Жовенеля Моиза доставили на лечение в США. Она получила несколько огнестрельных ранений в ходе нападения на их резиденцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сообщается, что Мартин Моиз эвакуировали в Южную Флориду. Ее доставили в в мемориальную больницу Джексона в стабильном, но критическом состоянии с огнестрельными ранениями рук и бедра.

Напомним, ранее сообщалось о задержании предполагаемых убийц президента Гаити Жовенеля Моиза. В частности, полиция отчиталась, что четверо наемников были застрелены при задержании, еще двоих удалось арестовать.

Вчера появилась информация о том, что первая леди тоже умерла от полученных ран, но позже стало известно, что врачи борются за ее жизнь.