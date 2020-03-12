Жену премьера Канады проверяют на коронавирус, Трюдо ушел на карантин

Глава правительства Канады Джастин Трюдо самоизолировался после того, как у его жены Софи Грегуар Трюдо проявились симптомы, схожие с симптомами коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канадское издание CP24.

Сообщается, что жена Трюдо недавно вернулась из Лондона. На данный момент она проходит тестирование на наличие коронавируса.

Также отмечается, что симптомы Софи Грегуар ослабли. При этом у самого Трюдо нет никаких признаков заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Канаде зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19. В то же время в Британии, откуда вернулась жена премьер-министра Канады, число заразившихся возросло до 590 человек.

Всего в мире зафиксировано больше 126 тыс. случаев инфицирования новым типом коронавируса в более чем 118 странах. Умерли более 4,6 тыс. граждан.

РБК-Украина сообщало, что сегодня президент США Дональд Трамп может ввести чрезвычайное положение в стране для недопущения распространения коронавируса.