Женская магия: Настя Каменских показала, как "рисует лицо" (видео)

Настя Каменских поделилась со своими фанами сокровенным и "впустила" их в свой будуар, продемонстрировав процесс прихорашивания и наведения макияжа. 32-летняя популяная певица записала процесс на камеру, восхитив поклонников открытостью и... в очередной раз показала, что особо трудиться над "рисованием" ей и не нужно - благодаря своей природной красоте.

Артистка опубликовала в Instagram видео, которое назвала "Girls magic".

С полотенцем на голове Настя в голубом халате при помощи кисточек подвела скулы, затем взялась за тушь для ресниц, слегка накрасила губы помадой, после чего освободила свои кудри и одарила зрителей страстным воздушным поцелуем.

Настя Каменских показала на видео, как наносит макияж

Отметим, что перед нынешней "девичьей магией" Каменских раззадорила армию своих поклонников жарким снимком в купальнике среди густых джунглей в Юкатане.

Фаны артистки восхищаются внешним видом и природной красотой Каменских и отмечают, что ей совершенно не нужен макияж, чтобы выглядить обворожительной, ведь она такая от природы.

Красотка!

Единственная, по-моему, кто без накаченных губ;

Я тебя обажаю;

Вот я понимаю женщина! Так и должны быть без косметики и все такое;

Да вам и красится не надо;

Настюха, ты просто супер, я всегда восхищаюсь тобой, пусть все девчонки будут такие красивые и натуральные, как ты;

Самая лучшая девушка во вселенной!

NK, с ума сойти!

Без макияжа лучше!

Скрин комментариев: instagram.com/kamenskux

Добавим также, что Каменских, Дорофеева и Полякова недавно показали трендовую прическу лета 2020, которая подозрительно напомнила стиль 90-х годов.