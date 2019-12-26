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Женщина-военнослужащая, которую избили в Одесской области, рассказала детали конфликта

Новости » Происшествия     26.12.2019 - 00:05
Женщина-военнослужащая, которую избили в Одесской области, рассказала детали конфликта
Фото: Наталья Кулиш (УНИАН)

Конфликт начался 14 декабря

Конфликт, в результате которого в Одесской области избили женщину-военнослужащую, рядовую Наталью Кулиш, начался еще 14 декабря. Об этом сама пострадавшая сообщила в комментарии "Радио Свобода".

По словам Натальи Кулиш, телесные повреждения ей нанесла другая военная - Вера Загороднюк. Конфликт, по словам Кулиш, возник в связи с отказом ее сослужащей шить тенты.

"Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а потом ударила по зубам, выбив два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь", - сказала Кулиш.

Обе женщины проходят службу в военной части А3438. Кулиш направили в эту часть после прохождения обучения в Старичах, в Львовской области. Конфликты в подразделении у рядовой Кулиш начались сразу - с апреля 2019 года. Она служит поваром, но, по словам рядовой, ей приходилось работать разнорабочим, в частности, выполнять строительные роботита ремонты помещений.

Кулиш также заявила, что от самого начала говорила о коррупции в подразделении, но заявление в военную прокуратуру не написала в связи с давлением и угрозами.

"Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 гривен в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению и...угрожал уволить меня по состоянию здоровья", - заявила Кулиш.

Она добавила, что за последние восемь месяцев пять раз лечилась в госпитале.

На запрос журналистов о коррупции и угроз сам заместитель командира части по тыловому обеспечению эти заявления возразил рядовой.

Отметим, об инциденте с военнослужащей Кулиш сообщил министр обороны Андрей Загороднюк и подчеркнул, что взял дело под личный контроль.

Напомним, в Запорожской области в Бердянске мужчина избил военного. Полиция установила злоумышленника, которым оказался местный житель.

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