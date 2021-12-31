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Женщина провела пять часов в туалете на рейсе в Рейкьявик. У нее обнаружили COVID

Автор: Валерия Полищук

Американка провела пять часов в добровольной самоизоляции в туалете самолета. Поскольку в середине полета у нее обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Школьная учительница из США Мариса Фотиео рассказала, что почувствовала боль в горле во время перелета из Чикаго в Рейкьявик 20 декабря. Во время перелета она сделала экспресс-тест с помощью набора, который взяла с собой, и он подтвердил, что она инфицирована.

Она оставалась в туалете до конца поездки, а стюардесса предоставила ей еду и напитки.

По прибытии в Исландию женщине пришлось изолироваться в гостинице Красного Креста.

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