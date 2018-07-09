Женщина, отравившаяся "Новичком" в Эймсбери, умерла

Дон Стерджес было 44 года

Дон Стерджес, отравившаяся нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, умерла. Об єтом сообщает Sky News.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов начали расследовать происшествие как убивство.

Metropolitan Police has launched a murder inquiry after 44-year-old Dawn Sturgess who was exposed to nerve agent Novichok in Amesbury in Wiltshire died in hospital this evening — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) July 8, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в полиции Эймсбери заявили, что ищут флакон или другой сосуд, который может содержать нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Правоохранители отмечают, что поиски - медленный и кропотливый процесс, поскольку нет простого способа использовать современные технологии, чтобы точно определить местоположение редкого нервного агента.

Мужчина и женщина, отравленные неделю назад, находились долгое время в критическом состоянии в районной больнице Солсбери, где также провели месяцы лечения после отравления Сергей и Юлия Скрипаль.