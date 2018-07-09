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Женщина, отравившаяся "Новичком" в Эймсбери, умерла

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 00:08
Фото: полиция Британии (london.gov.uk)
Фото: полиция Британии (london.gov.uk)

Дон Стерджес было 44 года

Дон Стерджес, отравившаяся нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, умерла. Об єтом сообщает Sky News.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов начали расследовать происшествие как убивство.

Напомним, ранее сообщалось, что в полиции Эймсбери заявили, что ищут флакон или другой сосуд, который может содержать нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Правоохранители отмечают, что поиски -  медленный и кропотливый процесс, поскольку нет простого способа использовать современные технологии, чтобы точно определить местоположение редкого нервного агента.

Мужчина и женщина, отравленные неделю назад, находились долгое время в критическом состоянии в районной больнице Солсбери, где также провели месяцы лечения после отравления Сергей и Юлия Скрипаль.

Полиция Эймсбери сообщила, что расследование отравления "Новичком" может занять месяцы В Британии полицейский обратился в больницу из-за отравления "Новичком"
Теги публикации: Великобритания, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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