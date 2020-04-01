В Женеве коронавирусом заразились 9 сотрудников ООН

Фото: ООН в Женеве (un.org)

В целом по миру у более 80 сотрудников ООН обнаружили COVID-19

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Женеве подтвердили девять случаев заболевания коронавирусом среди своих сотрудников. Об этом передает China.org.

Директор информационной службы ООН в Женеве Алессандра Веллуччи сказала, что это данные по состоянию на 30 марта. Однако, для обеспечения конфиденциальности пациентов, дополнительная информация о заболевших предоставляться не будет.

"Организация Объединенных Наций тесно сотрудничает с правительством Швейцарии и Всемирной организацией здравоохранения в области профилактики и обеспечения готовности в стране", - сказала она.

Ранее, 28 марта, Веллуччи на брифинге для прессы сообщала о 78 случаях заражения COVID-19 среди сотрудников ООН во всем мире.

По состоянию на утро вторника Швейцария с населением 8,5 млн. человек сообщила о 16 176 подтвержденных случаях COVID-19 и о 373 смертельных исходах.

Напомним, в США чиновник Государственного департамента умер от коронавируса.