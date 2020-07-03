Жена Зеленского выздоровела от коронавируса

Жена президента Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавируса COVID-19. Сегодня, 3 июля, ее выписали из больницы.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

Сообщается, что Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции и сегодня выписалась из больницы.

"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - говорится в сообщении.

Напомним, о том, что Зеленская заболела коронавирусом, стало известно 12 июня; на начальной стадии она чувствовала себя хорошо и не испытывала никаких симптомов.

Однако уже 16 июня ее госпитализировали с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести.

В связи с болезнью супруги президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы, который продолжался в течение двух недель. Все это время президент фактически был на самоизоляции, он ежедневно проходил тест на коронавирус.