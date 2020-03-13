Жена зараженного коронавирусом мужчины в Черновцах находится на обсервации

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о втором инфицированном коронавирусом украинце в Черновцах

Жена инфицированного коронавирусом украинца в Черновцах находится на обсервации. Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга, передает корреспондентом РБК-Украина.

Речь идет о втором инфицированном коронавирусом украинце в Черновцах.

"Мужчина находится под профессиональным наблюдением инфекционного отделения областной клинической больницы, его жена находится на обсервации, чувствует себя хорошо, симптомов не имеет", - сказал Осачук.

Брифінг щодо ситуації із коронавірусом у Чернівецькій області Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание относительно закрытия границ из-за угрозы коронавируса.

По состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, коронавирус был обнаружен у 71-летней жительницы Радомышльского района. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.

Ранее сообщалось, что трех пассажиров сняли с рейса Милан-Каир в аэропорту "Борисполь" для проверки на коронавирус, тесты оказались отрицательными.

Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин из-за коронавируса. До 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы.