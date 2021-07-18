Жена убитого президента Гаити вернулась в страну из США. Там она лечилась от ранений после нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

О планах вернуться в Гаити ранее вдова президента не сообщала. Госпожа Моиз прибыла в Гаити спустя несколько часов после того, как ведущие дипломаты в Гаити призвали назначенного премьер-министра Гаити Ариэля Анри сформировать правительство.

Мартин Моиз по приземлению была в бронежилете и с удерживающей повязкой на руке, ее встретил и.о. премьер-министра Клод Жозеп и другие чиновники. Супруга убитого президента Гаити намерена присутствовать на его похоронах, которые пройдут 23 июля.

Перед возвращением Мартин Моиз Основная группа (включает в себе послов США, ЕС, Франции, Германии, Бразилии, Канады, Испании, а также представителей ООН и Организации американских государств) призвала господина Анри "продолжить миссию, которая ему была доверена" и сформировать "согласованное и всеобъемлющее правительство". Ариэль Анри был назначен премьер-министром Гаити до убийства президента, но не успел вступить в должность.