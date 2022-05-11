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Жена разрешила оккупанту убивать и пытать детей в Украине. Новый перехват от СБУ

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Женщина одного из российских оккупантов, находящихся на позициях под Харьковом, позволила своему мужу убивать и пытать украинских детей. Ей не понравилось, что дети из Украины, насильственно вывезенные в РФ, не захотели рисовать символику ко "Дню победы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват СБУ.

Этот перехват СБУ удалось словить под Харьковом, где российский оккупант по телефону разговаривал со своей женой из РФ.

Женщина, живущая в приграничном с Украиной городе, куда насильственно вывозят украинцев, предложила наказать детей бесчеловечными пытками.

"Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", - говорит по телефону она. Ее возмутило, что украинские дети отказались рисовать символику к празднованию "Дня победы".

Как сообщают в СБУ, даже самого оккупанта шокировала эти слова и он не знал, что ответить.

Как сообщалось, российские оккупанты беспокоятся, что после разоблачений СБУ их могут судить дома. Об этом свидетельствует новый перехват разговора оккупанта со своими знакомыми в России.

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