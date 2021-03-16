Жена принца Чарльза заявила, что ей делали прививку вакциной AstraZeneca

Во время поездки в центр вакцинации на севере Лондона 73-летняя Камилла сказала, что получила вакцину AstraZeneca и не волнуется по этому поводу.

"Я даже не спрашиваю, потому что я так ненавижу уколы, закрываю глаза ... что будет, то будет", - сказала герцогиня, которой сделали прививку вместе с 72-летним мужем в прошлом месяце.

Ее комментарий прозвучал на фоне того, что 13 стран Евросоюза приостановили использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca и несколько национальных регуляторных органов выразили обеспокоенность вероятностью возникновения тромбов.

Европейское агентство по лекарственным средствам расследует сообщения о 30 случаях необычных заболеваний крови после вакцинации 5 миллионов человек, однако при этом заявило, что не видит оснований для изменения рекомендаций относительно вакцины AstraZeneca.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, ссылаясь на мнение британского регулятора, заявил во вторник, что нет никаких доказательств возникновения тромбов именно после введения людям вакцины AstraZeneca.