Жена принца Чарльза заявила, что ей делали прививку вакциной AstraZeneca
Камилла, британская герцогиня Корнуольская и жена престолонаследника принца Чарльза, заявила во вторник, что получила прививку вакциной AstraZeneca в рамках введения первой дозы.
Об этом сообщает Reuters.
Во время поездки в центр вакцинации на севере Лондона 73-летняя Камилла сказала, что получила вакцину AstraZeneca и не волнуется по этому поводу.
"Я даже не спрашиваю, потому что я так ненавижу уколы, закрываю глаза ... что будет, то будет", - сказала герцогиня, которой сделали прививку вместе с 72-летним мужем в прошлом месяце.
Ее комментарий прозвучал на фоне того, что 13 стран Евросоюза приостановили использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca и несколько национальных регуляторных органов выразили обеспокоенность вероятностью возникновения тромбов.
Европейское агентство по лекарственным средствам расследует сообщения о 30 случаях необычных заболеваний крови после вакцинации 5 миллионов человек, однако при этом заявило, что не видит оснований для изменения рекомендаций относительно вакцины AstraZeneca.
Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, ссылаясь на мнение британского регулятора, заявил во вторник, что нет никаких доказательств возникновения тромбов именно после введения людям вакцины AstraZeneca.
Агентство Европейского Союза по лекарственным средствам (ЕМА) 16 марта заявило, что "нет никаких признаков" того, что вакцина против коронавируса AstraZeneca является причиной появления тромбов. 18 марта регулятор созывает внеочередное заседание, на котором будет принято решение относительно дальнейших действий.
Ранее ЕМА опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.
Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Там заявили, что случаи тромбозов у привитых не связаны с вакцинацией.
Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых вакцинировали вакциной AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.
Ряд стран, среди которых Дания, Швеція, Кипр, Словения, Португалия, Испания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.
16 марта Франция и Италия заявили о готовности восстановить вакцинацию препаратом AstraZeneca.