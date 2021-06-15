Жена бизнесмена из Сербии заказала убийство мужа за 2 млн долларов

По данным следствия, в конце 2020 года жена потерпевшего и его брат, привлекли украинца и, с целью завладения имуществом на общую сумму более 6 млн евро, они решили похитить и убить гражданина Сербии на территории Украины, где он занимался бизнесом.

Установлено, что предприниматель намеревался развестись с женой и лишить ее финансов, поэтому она вместе с братом запланировала избавиться от своего мужа - похитить его, заставить подписать необходимые документы и убить.

Женщина пообещала за убийство украинцу, который временно проживал за границей, квартиру в Москве стоимостью 2 млн долларов.

Правоохранители провели спецоперацию - сымитировали похищение потерпевшего на территории г. Киева с целью проверки дальнейших преступных намерений организаторов.

После приезда одного из организаторов в Украину и оплаты 10 тысяч долларов за выполнение первой части, его было задержано в порядке 208 УПК Украины и сообщено о подозрении.

Организатору избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Готовится запрос о международной правовой помощи по привлечению к уголовной ответственности других заказчиков преступления.