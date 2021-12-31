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"Желтая" Украина. Какая ситуация с COVID в последний день 2021 года

Автор: Анастасия Рокитна

Все области Украины находятся в "желтой" зоне карантина. Ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

Вся Украина сегодня находится в "желтой" зоне. Во всех регионах показатели распространения коронавируса в норме.

Ограничение "желтой" зоны

В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.

В "желтой" зоне карантина запрещается:

  • работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
  • межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

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