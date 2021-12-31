"Желтая" Украина. Какая ситуация с COVID в последний день 2021 года

Все области Украины находятся в "желтой" зоне карантина. Ситуация с коронавирусом стабилизировалась.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
Вся Украина сегодня находится в "желтой" зоне. Во всех регионах показатели распространения коронавируса в норме.
В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.
В "желтой" зоне карантина запрещается:
Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.