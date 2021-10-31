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На железнодорожном переезде в Харьковской области поезд сбил автомобиль: есть пострадавшая

Автор: Анастасия Рокитна

В Харьковской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд сбил автомобиль, в результате чего пострадала водитель. Она выехала на красный сигнал светофора.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Авария произошла 30 октября около 13:55 на улице Железнодорожная в селе Максимовка. В результате движение поездов задержалось на полтора часа.

63-летняя водитель выехала на регулируемый железнодорожный переезд на запрещенный сигнал с включенной звуковой сигнализацией. В это время пассажирский поезд сообщением "Лисичанск-Ужгород", который отправлялся со станции Максимовка, столкнулся с автомобилем.

В результате ДТП пострадала женщина. Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта".

Максимальное наказание - до трех лет ограничения свободы.

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Харьков