Для желающих путешествовать: в Турции будут делать дополнительную прививку вакциной Pfizer

В Турции с начала кампании по вакцинации сделали 83 млн прививок, в основном вакцины Coronavac от Sinovac и вакцина Pfizer. В первые недели кампании в стране использовалась исключительно китайская вакцина, которая не была одобрена в некоторых западных странах.

В июле власти начали делать третью прививку медицинским работникам и людям старше 50 лет, поскольку исследования показали, что антитела, вызванные вакциной Sinovac, снижаются примерно через шесть месяцев.

Уже было введено более 6 млн таких дополнительных доз. Однако сегодня в Минздраве заявили, что люди, получившие дополнительную дозу вакцины Pfizer, могут получить вторую прививку Pfizer, если это необходимо для поездки.

Минздрав также сообщил, что начинается вакцинация подростков старше 15 лет и, что дети старше 12 лет, страдающие хроническими заболеваниями, также будут иметь право на прививку.