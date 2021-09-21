Ждем в Украине: в США распродают конфискованные культовые спорткары

Правда, машины не на ходу, но комплектные. Предыдущий владелец, пытаясь избежать уплаты налогов, ввозил их в разобранном состоянии – кузова, двигатели, трансмиссии и т.д. В Украине подобная афера называется ввозом машинокомплектов.

Но в отличие от наших, американских таможенников не проведешь – весь "автопарк" прибывший в Штаты в грузовых контейнерах был конфискован, а теперь выставлен на продажу.

Среди конфиската есть и культовые спорткары, включая такие модели, как Nissan Skyline GT-R, Toyota Chaser, Nissan Silvia и другие редкие экземпляры. Весь ангар автомобилей продается одним лотом за 148 тысяч долларов.

Никакой гарантии, явной или подразумеваемой, на товар нет. Предварительно, правда, автомобили можно визуально осмотреть.

Есть только один, но очень важный нюанс – покупатель должен вывезти приобретенные авто за пределы США, причем не в смежные страны. Например, Украину, как известно, от США отделяет несколько тысяч километров.

В случае повторного ввоза этих автомобилей в Штаты, владельца ожидает крупный денежный штраф, машины же подлежат утилизации. Могли бы и не предупреждать – никому и в голову не придет тащить эти тачки из Украины в США через весь Атлантический океан.