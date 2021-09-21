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Ждем в Украине: в США распродают конфискованные культовые спорткары

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Вторник 21 сентября 2021 20:53
Ждем в Украине: в США распродают конфискованные культовые спорткары Конфискованный японский спорткар (Фото: appletowing.hibid.com)
Автор: Александр Мороз

Министерство финансов США выставило на аукцион целый "автопарк" японских автомобилей, нелегально ввезенных на территорию страны. Среди них есть дорогие спорткары

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple Towing

Правда, машины не на ходу, но комплектные. Предыдущий владелец, пытаясь избежать уплаты налогов, ввозил их в разобранном состоянии – кузова, двигатели, трансмиссии и т.д. В Украине подобная афера называется ввозом машинокомплектов.

Ждем в Украине: в США распродают конфискованные культовые спорткары

Но в отличие от наших, американских таможенников не проведешь – весь "автопарк" прибывший в Штаты в грузовых контейнерах был конфискован, а теперь выставлен на продажу.

Ждем в Украине: в США распродают конфискованные культовые спорткары

Среди конфиската есть и культовые спорткары, включая такие модели, как Nissan Skyline GT-R, Toyota Chaser, Nissan Silvia и другие редкие экземпляры. Весь ангар автомобилей продается одним лотом за 148 тысяч долларов.

Никакой гарантии, явной или подразумеваемой, на товар нет. Предварительно, правда, автомобили можно визуально осмотреть.

Ждем в Украине: в США распродают конфискованные культовые спорткары

Есть только один, но очень важный нюанс – покупатель должен вывезти приобретенные авто за пределы США, причем не в смежные страны. Например, Украину, как известно, от США отделяет несколько тысяч километров.

Ждем в Украине: в США распродают конфискованные культовые спорткары

В случае повторного ввоза этих автомобилей в Штаты, владельца ожидает крупный денежный штраф, машины же подлежат утилизации. Могли бы и не предупреждать – никому и в голову не придет тащить эти тачки из Украины в США через весь Атлантический океан.

Ранее сообщалось, что в Киеве изъяли четыре контейнера контрабандного электротранспорта. Его переправляли транзитом через Украину.

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Государственная таможенная служба
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