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Жара в Украине ослабится, везде будут дожди: прогноз погоды на выходные

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Киев, Пятница 02 июля 2021 14:04
Жара в Украине ослабится, везде будут дожди: прогноз погоды на выходные Фото: дожди не покидают Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики рассказали, какой будет погода на эти выходные (3-4 июля). Во всех областях будут идти дожди, но температура опустится, будет не так жарко.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Прогноз в субботу

В субботу будут дожди везде. Не останется ни одного региона, где будет сухо.

На западе днем ожидается +21+27, а ночью +12+17.

На востоке днем будет +29+31, а ночью +17+19.

В центре страны ожидается днем +25+29, а ночью +15+19.

На юге страны передают днем +26+28, а ночью +16+19.

Жара в Украине ослабится, везде будут дожди: прогноз погоды на выходные

Прогноз в воскресенье

Как и в субботу, в воскресенье во всех областях Украины будут идти дожди.

На западе страны днем температура воздуха днем составит +22+26, а ночью +12+17.

На востоке днем будет +29+31, а ночью +17+19.

В центре страны ожидается днем +25+29, а ночью +15+19.

На юге страны передают днем +26+28, а ночью +16+19.

Жара в Украине ослабится, везде будут дожди: прогноз погоды на выходные

Напомним, в Украине, кроме южного региона, сегодня будут идти дожди.

Отметим, Укргидрометцентр дал прогноз погоды на июль.

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