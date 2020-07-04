Что жара делает с людьми: Оля Полякова похвасталась упругими ягодицами в купальнике (фото)

Королева ночи устроила "жаркий" фотосет возле бассейна
"Королева ночи" Оля Полякова, которая недавно поразила фанов кардинальной сменой имиджа и прически, продолжила смелые эксперименты и в этот раз опубликовала серию "горячих" снимков, продемонстрировав точеную фигуру в купальнике, лежа на животе на шезлонге, загорая возле бассейна.
Отдельно эпатажная певица "акцентировала" внимание поклонников на своих ягодицах, показав их в Instagram с разных ракурсов и во всей красе.
"Пост для привлечения лайков!" - лаконично подписала кадры артистка, и действительно моментально собрала большое количество знаков внимания в сети.
Знаменитая блондинка и обладательница стройной фигуры не стесняется демонстрировать соблазнительные формы и действительно не редко устраивает "жаркие" фотосессии.
Оля Полякова устроила жаркий фотосет возле бассейна и похвасталась упругими ягодицами (фото: instagram.com/polyakovamusic)
В сети осыпали артистку комплиментами.
Фото: скрин комментариев instagram.com/polyakovamusic
Ранее сообщалось, что Оля Полякова ошеломила кардинальной сменой имиджа - певица предстала с ирокезом на голове и в цепях.
Напомним также, что недавно Оля Полякова в микрошортах показала свой впечатляющий улов.
Автор: Styler