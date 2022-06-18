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Жалуются на постоянные обстрелы ВСУ. Новый перехват разговора оккупантов

Новина українською →
Украина, Суббота 18 июня 2022 18:22
Жалуются на постоянные обстрелы ВСУ. Новый перехват разговора оккупантов Фото: ГУР опубликовало новый перехват разговора оккупантов 18 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты страдают от обстрелов ВСУ и жалуются на нехватку людей и неработающую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый разговор оккупантов, который удалось перехватить ГУР.

"У нас здесь три человека дежурит целый день. Никому не поспать. Если бы было так, что здесь одни, там другие. А так выходит эти втроем всю ночь дежурят, а там вчетвером. Утром вышли, как начали по нас пиз… (стрелять) с АГС (автоматический станковый гранатомет). Сначала раз в поле легло, потом ближе-ближе. "Транзиты" какие катались. Они не только нас, они еще кого-то там обх...(обстреляли)", - рассказал один из них.

Второй, в свою очередь, рассказывает, что вблизи с ними стоит танковое подразделение, которое также попало под обстрел.

"Один двухсотый, один трехсотый. Йо… (попали) ночью. ДРГ зашла. Нам показали все. Все рассказали. Ничего путного нет. Чтобы взять и приехать. Везде хлам. Или едет и не стреляет, или стреляет и не едет", - отвечает товарищу он.

Как сообщалось, в очередном перехвате СБУ российские оккупанты рассказывают, что украинские защитники постоянно атакуют их позиции в Херсонской области. Из-за этого они подозревают даже пожилых людей в сотрудничестве с ВСУ.

Отметим, ВСУ за минувшие сутки уничтожили корабль и самолет российских войск. Также было ликвидировано около 200 оккупантов.

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