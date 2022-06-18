Жалуются на постоянные обстрелы ВСУ. Новый перехват разговора оккупантов

"У нас здесь три человека дежурит целый день. Никому не поспать. Если бы было так, что здесь одни, там другие. А так выходит эти втроем всю ночь дежурят, а там вчетвером. Утром вышли, как начали по нас пиз… (стрелять) с АГС (автоматический станковый гранатомет). Сначала раз в поле легло, потом ближе-ближе. "Транзиты" какие катались. Они не только нас, они еще кого-то там обх...(обстреляли)", - рассказал один из них.

Второй, в свою очередь, рассказывает, что вблизи с ними стоит танковое подразделение, которое также попало под обстрел.

"Один двухсотый, один трехсотый. Йо… (попали) ночью. ДРГ зашла. Нам показали все. Все рассказали. Ничего путного нет. Чтобы взять и приехать. Везде хлам. Или едет и не стреляет, или стреляет и не едет", - отвечает товарищу он.