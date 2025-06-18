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Жахлива смерть Голді: улюблениця притулку померла від страху під час обстрілу Києва

Середа 18 червня 2025 16:35
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Жахлива смерть Голді: улюблениця притулку померла від страху під час обстрілу Києва Голді померла через стрес від вибухів (фото: Gostomel Shelter)
Автор: Анна Шиканова

У результаті атаки РФ по районах Києва 17 червня у притулку для тварин поблизу столиці загинула тварина.

Про це РБК-Україна розповіла власниця та керуюча Gostomel Shelter Марія Вронська.

Що відомо про смерть Голді

У результаті масованого обстрілу загинула сонячна собачка на ім’я Голді, яку знали й любили волонтери. Вона не витримала стресу.

Так, під час вибухів вона перелякалась, втратила свідомість і більше не прийшла до тями.

За словами Вронської, Голді була однією з багатьох тварин притулку, які пережили складне минуле.

"Під час масштабних вибухів тваринки лякаються, так само як люди, і ми не можемо заспокоїти та захистити всіх, адже їх близько 700 в притулку. Як наслідок, маємо такі жахливі новини", - говорить власниця Gostomel Shelter.

Жахлива смерть Голді: улюблениця притулку померла від страху під час обстрілу Києва

Голді померла через стрес від вибухів (фото: Gostomel Shelter)

Як війна впливає на тварин у притулках

Навіть у регіонах, де немає активних бойових дій, постійні тривоги та вибухи можуть призводити до летальних випадків серед чотирилапих.

За словами Марії, подібні випадки, що сталися в Gostomel Shelter, не поодинокі. Через постійний страх та нервове перенапруження тварини хворіють, втрачають апетит та, навіть не отримуючи фізичних пошкоджень, гинуть.

Волонтери та команда звертаються до всіх небайдужих: не забувайте про тих, хто поруч, але не може захистити себе самостійно - про тварин, які втратили дім, господарів і спокій через війну.

Кожна з них має свою непросту історію: когось покинули на вулиці, хтось пережив насильство чи поранення, а дехто ніколи не знав, що таке тепло людського дому.

Притулок щодня бореться за їхнє життя і намагається повернути їм віру в людей. Але війна, стрес і постійні вибухи забирають у тварин не менше, ніж у людей.

Якщо у вас є змога - подаруйте одному з хвостиків дім, де він буде відчувати турботу, безпеку й любов. Це найцінніший подарунок, який ви можете зробити.

А якщо зараз не можете прихистити тварину - можна задонатити Gostomel Shelter. Навіть кілька гривень можуть допомогти забезпечити їжу, лікування й утримання для тих, хто щодня мовчки бореться за життя.

Жахлива смерть Голді: улюблениця притулку померла від страху під час обстрілу Києва

Притулок для собак потребує допомоги (фото: Gostomel Shelter)

РФ вдарила по Києву вночі: головне про масовану атаку 17 червня

У ніч проти 17 червня 2025 року Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Україну за останній час. За попередніми даними, окупанти випустили щонайменше 440 дронів і 32 ракети різних типів.

Президент Володимир Зеленський назвав удар по Києву одним із найстрашніших з початку повномасштабної війни. Місто зазнало масштабних руйнувань, які спершу зафіксували у 12 локаціях.

Але згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив: під удар потрапили 27 місць у різних районах столиці, зокрема в Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському.

Серед виявлених залишків - уламки ракети з касетними боєприпасами, призначеними для ураження людей. Удар також призвів до знеструмлення понад тисячі будинків у Києві.

Станом на ранок 18 червня, за даними ДСНС, внаслідок атаки загинули 24 людини, ще 134 - отримали поранення. Водночас рятувальні операції тривають: в Солом’янському районі розбирають завали багатоповерхівки, і кількість жертв може зрости.

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Київ обстріл Києва Ракетний удар Тварини
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