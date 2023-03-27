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Зґвалтування на Закарпатті: в суд подають апеляцію, а дівчинці запропонують іншу школу

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Закарпатська область, Понеділок 27 березня 2023 13:20
Зґвалтування на Закарпатті: в суд подають апеляцію, а дівчинці запропонують іншу школу Фото: очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита (t me zakarpatskaODA)
Автор: Марія Кучерявець

Прокуратура Закарпатської області подає апеляцію на рішення суду у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки. Родині потерпілої запропонують перевести дитину до іншого навчального закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Закарпатської ОВА Віктора Микиту.

Відповідні рішення були прийняті по завершенню наради очільника області з керівництвом правоохоронних органів та представниками профільних департаментів і служб ОВА.

"Прокуратура Закарпатської області подає апеляцію на рішення Воловецького районного суду", - написав Микита.

За його словами, фігуранти з моменту вчинення злочину не відвідували школу разом із потерпілою, вони перебували під домашнім арештом. Після вироку суду вони навчаються дистанційно і фактично ізольовані від дівчини.

"Відповідним службам дав доручення невідкладно законним шляхом блокувати будь-яку можливість одночасного відвідування школи постраждалою та ґвалтівниками незалежно від кінцевого рішення суду", - повідомив Микита.

Він також проінформував, що родині потерпілої буде запропоновано інші навчальні заклади області для продовження навчання дитини.

"Перелік таких закладів освіти вже сформовано. Остаточне рішення за батьками. Ситуацію тримаю під особистим контролем. Залучені всі необхідні сили та засоби для підтримки потерпілої", - додав очільник ОВА.

Що відомо про справу

Нагадаємо, у селі Верхні Ворота Закарпатської області троє підлітків зґвалтували 14-річну подругу у підвалі. Свої дії підлітки знімали на камеру, щоби шантажувати неповнолітню. Ролик поширили серед інших дітей у школі. Натомість зловмисники уникли реального терміну.

Так, за скоєне Воловецький райсуд присудив трьом підліткам, які фігурували у справі про зґвалтування школярки, два роки іспитового терміну та по 60 тисяч грн моральної компенсації потерпілій.

Додамо, що в же сьогодні в Офісі генпрокурора заявили, що готується оскарження судового вироку у встановлену законом порядку.

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