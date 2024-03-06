Зґвалтування і тортури: з'явився звіт ООН про напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня

Під час атаки угрупування ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня встановлено випадки сексуального насильства проти жінок. Також є свідчення про ґвалтування заручників Гази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Times.
Згідно зі звітом ООН, члени палестинської терористичної групи вчиняли сексуальне насильство в кількох місцях на півдні Ізраїлю.
Атаки відбулися під час рейдів на музичному фестивалі Nova та місцевих громад 7 жовтня. Представниця ООН Праміла Паттен повідомила про історії очевидців, які розповідали про сексуальне насильство над тілами жіночих трупів.
У звіті зазначено, що деякі оприлюднені твердження були "безпідставними". Зокрема, спростовано історію про видалення плоду із вагітної жінки, а також звинувачення у зґвалтуванні на військовій базі.
Паттен вказала на факти сексуального насильства стосовно жінок та дітей, які перебували в полоні, посилаючись на свідчення звільнених заручників. Вона припустила, що це може продовжуватися.
Разом з командою Паттен відвідала Ізраїль та Західний берег у січні-лютому, щоб зібрати дані для щорічного звіту про сексуальне насильство під час конфлікту. У результаті терактів ХАМАСу 7 жовтня загинуло близько 1200 людей, ще приблизно 250 взяли в заручники. Наступні удари Ізраїлю по Газі призвели до 30 000 жертв і серйозної нестачі продовольства та медикаментів, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Ізраїль схвалив попередній текст угоди про припинення вогню в Секторі Газа та звільнення заручників. Тепер цю угоду мають схвалити бойовики руху ХАМАС.
Міжнародні посередники працювали тижнями над досягненням угоди про припинення війни перед початком місяця Рамадан, що припадає приблизно на 10 березня. Угода має дозволити надати допомогу сотням тисяч мешканців на півночі Сектору Газа, яким загрожує голод через бойові дії.
Чиновник адміністрації США розповів, що за день до переговорів Ізраїль ухвалив угоду про шеститижневе припинення вогню та звільнення ХАМАСом вразливих, хворих, поранених, похилого віку та жінок-заручників.
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