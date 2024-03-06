Зґвалтування і тортури: з'явився звіт ООН про напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня

Згідно зі звітом ООН, члени палестинської терористичної групи вчиняли сексуальне насильство в кількох місцях на півдні Ізраїлю.

Атаки відбулися під час рейдів на музичному фестивалі Nova та місцевих громад 7 жовтня. Представниця ООН Праміла Паттен повідомила про історії очевидців, які розповідали про сексуальне насильство над тілами жіночих трупів.

У звіті зазначено, що деякі оприлюднені твердження були "безпідставними". Зокрема, спростовано історію про видалення плоду із вагітної жінки, а також звинувачення у зґвалтуванні на військовій базі.

Паттен вказала на факти сексуального насильства стосовно жінок та дітей, які перебували в полоні, посилаючись на свідчення звільнених заручників. Вона припустила, що це може продовжуватися.

Разом з командою Паттен відвідала Ізраїль та Західний берег у січні-лютому, щоб зібрати дані для щорічного звіту про сексуальне насильство під час конфлікту. У результаті терактів ХАМАСу 7 жовтня загинуло близько 1200 людей, ще приблизно 250 взяли в заручники. Наступні удари Ізраїлю по Газі призвели до 30 000 жертв і серйозної нестачі продовольства та медикаментів, йдеться у повідомленні.