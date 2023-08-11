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Зґвалтування дівчинки на Закарпатті. Суд скасував "м'який вирок" для підлітків

Фото: суд скасував вирок у справі про зґвалтування дівчинки на Закарпатті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Апеляційний суд у Закарпатській області скасував попередній вирок у резонансній справі про зґвалтування дівчинки. Справу направили на новий судовий розгляд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Закарпатський апеляційний суд переглянув вирок Воловецького районного суду у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки трьома підлітками.

Прокурори наполягали скасувати "м'який вирок" щодо трьох підлітків, які вчинили сексуальне насильство. Також суд просили задовільнити позов про відшкодування потерпілій моральної шкоди - це 450 тисяч гривень. Засідання апеляційного суду проходили у закритому режимі.

Апеляційний суд не поставив крапку у резонансній справі, але скасував попередній вирок. Тепер справу направили на новий розгляд.

Що відомо про справу

Як відомо, на Закарпатті 24 серпня 2021 року троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку. Кривдниками були односельці потерпілої, з якими вона товаришувала. Хлопці знімали насильство на камеру, а потім завантажили в інтернет і показали однокласникам у школі. Бабуся дівчинки звернулася до поліції.

У березні 2023 року Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки трьома підлітками. Їм призначили по 5 років позбавлення волі та звільнили від покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

Також суд частково задовольнив позов потерпілої на суму 450 тисяч гривень і стягнув на її користь 180 тисяч гривень.

Після того як кривдників звільнили від покарання, у мережі спалахнув скандал, якому дали розголосу. Прокуратура подала апеляцію на оскарження "м'якого вироку".

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