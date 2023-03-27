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Зґвалтування дівчинки на Закарпатті. Прокуратура обіцяє оскаржити вирок суду

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Закарпатська область, Понеділок 27 березня 2023 10:06
Зґвалтування дівчинки на Закарпатті. Прокуратура обіцяє оскаржити вирок суду Фото: прокуратура готує оскарження вироку щодо зґвалтування дівчини на Закарпатті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Прокуратури готують оскарження судового вироку щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Мова йде про резонансну справу зі зґвалтування 14-річної дівчинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Воловецький районний суд Закарпатської області 16 березня 2023 ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили", - йдеться в повідомленні.

Відтак, прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку.

"Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину", - заявили правоохоронці.

Що відомо про цю резонансну справу

Нагадаємо, у селі Верхні Ворота Закарпатської області троє підлітків, які зґвалтували 14-річну подругу у підвалі, уникли реального терміну.

У матеріалах суду йдеться про те, що зловмисники заманили односельчанку у двір одного з підлітків, а потім - у підвал. Після чого один із хлопців завдав дівчинці удару, її ґвалтували по черзі. Свої дії підлітки знімали на камеру, щоби шантажувати неповнолітню. Ролик поширили серед інших дітей у школі.

У суді підлітки визнали свою провину. Суддя присудила їм п'ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши всім трьом випробувальний термін на два роки.

Рішення суду викликало в українців обурення та критику. Відреагували на скандал, зокрема, у МОН та омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Закарпатська область згвалтування Офіс Генпрокурора
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