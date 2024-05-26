Зенітник менше ніж за рік збив з ПЗРК дві ракети та чотири "Шахеди"

Український зенітник Артем менш ніж за рік знищив з переносного зенітного ракетного комплексу дві ракети та чотири ударні дрони "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряного командування "Захід" в Facebook.
"Артем - воїн Херсонської зенітної ракетної бригади, який менше ніж за рік знищив із переносного зенітного ракетного комплексу дві крилаті ракети ("Калібр" та Х-101) і чотири ударні безпілотники Shahed-136/131. Бойові завдання виконує у складі мобільної вогневої групи", - розповіли в Повітряному командуванні.
В ніч на 26 травня Артем знищив черговий ворожий безпілотник на південному напрямку. Як каже сам зенітник, це вдалося завдяки побратимам та спільній вірі у майбутню перемогу над агресором.
"Переможний дух завжди з нами. Наша мета - повернення всіх тимчасово захоплених територій України. Жодного іншого компромісу з російськими окупантами не може бути" - наголошує Артем.
Нагадаємо, в ніч на 26 травня російські окупанти випустили по Україні понад 30 ударних безпілотників "Шахед", 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 та дві аеробалістичні ракети "Кинджал". Українським військовим вдалося збити всі ворожі цілі, окрім "Кинджалів".
В зранку 26 травня сили протиповітряної оборони працювали у Хмельницькій області.
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